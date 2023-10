L’ex barbiere di Mourinho: “Mi chiese di rasargli i capelli per un motivo”

José Mourinho ha passate tante in giro per l'Europa calcistica, Inghilterra inclusa. A raccontare un altro simpatico aneddoto legato al tecnico portoghese è A-STAR, barbiere di diversi top player in Premier League e anche dello stesso Special One. L'accaduto risale a diversi anni fa.

In un'intervista al 'Daily Mirror', infatti, Ahmed Alsanawi è tornato al 2015, quando Mourinho il Chelsea lo aveva appena esonerato. Continuando a vivere a Londra, avvertiva l'esigenza di non farsi riconoscere per strada: "Ho dovuto rasargli i capelli perché non voleva essere riconosciuto. Se n'è andato dall'uscita di servizio e io non sapevo cosa dire".