Lezione online di cucina con Paula e Javier Zanetti: iniziativa di San Valentino della Pupi

Una lezione di cucina online per una raccolta di beneficenza per la Pupi. Javier e Paula Zanetti invitano i tifosi e i sostenitori della loro Fondazione ad una speciale cena che anticipa San Valentino. Sabato 13 alle 19 si può partecipare ad una lezione di cucina online. Si preparerà un piatto della tradizione italiana. È quello preferito dell'ex capitano dell'Inter, con uno chef pronto a realizzare tutti i passaggi per realizzarlo.

Chi volesse può prenotare la Pupibox. Contiene gli ingredienti per la realizzazione del piatto, la ricetta e alcune sorprese per la cena di San Valentino. Prima dell'inizio della serata verrà inviato il link per partecipare alla lezione insieme ad Javier e a sua moglie. Per informazioni sull'iniziativa ci sono due recapiti: la mail info@fondazionepupi.org e il numero di telefono 3383833189. Il ricavato verrà ovviamente destinato alle attività della fondazione.