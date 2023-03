Libero – 4’ per prendere una decisione sbagliata. Ma l’Inter è troppo isterica

Gol irregolare della Juve e Inter che si innervosisce senza più riuscire a rientrare in partita. Per Inzaghi è la nona sconfitta in campionato.

“Inzaghi ha evitato di gestire la tensione e l’ha lasciata così sulla squadra, che continua a essere troppo isterica per veleggiare ai massimi livelli. Questa considerazione prescinde dal doppio fallo di mano che ha viziato il gol di Kostic, che ha giustamente innervosito l’Inter. Per inciso, quattro minuti per prendere una decisione sbagliata sottolineano l’inadeguatezza di alcuni varisti: serve che migliorino anche loro e non solo gli arbitri. Al netto di ciò, la Juve si sta abituando a gestire le gare dal punto di vista psicologico, come piace ad Allegri. Ne capisce i momenti e non si fa condizionare troppo da ciò che succede, è calma e serena, senza gioco ma con un atteggiamento impermeabile che infastidisce le rivali”, scrive Libero.