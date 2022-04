Libero: “Bremer, Inter chiaramente in pole. E due dettagli lo vogliono nerazzurro”

La trattativa con i nerazzurri è già in piedi da mesi, lui non ha mai nascosto di preferire una squadra che giochi a 3

"Da Brehme a Bremer". E' questo il titolo del focus di Libero in merito al futuro del centrale brasiliano del Torino, con l'Inter che si è mossa da tempo per portarlo a Milano il prima possibile. Questa la situazione secondo il quotidiano: "La richiesta di 30 milioni non spaventa le pretendenti, anche se c'è una squadra chiaramente in pole: l'Inter. La trattativa con i nerazzurri è già in piedi da mesi, lui non ha mai nascosto di preferire una squadra che giochi a 3 (come il Toro di Juric) e il 3-5-2 di Simone Inzaghi pare perfetto per esaltare le sue caratteristiche.