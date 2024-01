Libero – Fatta per Buchanan: l’Inter ci lavorava da tempo perché…

L'Inter sta per battere il primo colpo. Buchanan è ad un passo e così Inzaghi avrà presto il suo primo rinforzo per la corsia di destra. Lo conferma anche l'edizione odierna di Libero. Si legge infatti: "È praticamente fatta per l’acquisto di Tajon Buchanan: mancano soltanto gli ultimi dettagli legati al contratto del canadese, che andrà a colmare il vuoto sulla fascia destra lasciato dall’infortunio di Cuadrado.

L’Inter ha trovato l’accordo con il Brugge sulla base di 7 milioni di euro, più 2/3 di bonus. Buchanan si trasferirà a Milano in via definitiva, una volta sistemati gli aspetti contrattuali. La trattativa era ben avviata da tempo, come si evince dal fatto che il canadese non sia stato nemmeno convocato nelle ultime due giornate di campionato. L’Inter non dovrebbe compiere altre operazioni nella sessione invernale di calciomercato, mentre la Juventus è intenzionata a prendere un centrocampista.