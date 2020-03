Libero – Quale futuro per il campionato? Ecco l’accordo tra le società di A. Ma l’UEFA dice…

Giorni decisivi per il futuro del calcio italiano ed Europeo. Oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità del rinvio degli Europei 2020, in modo da lasciare spazio – qualora l’emergenza coronavirus riuscisse ad essere contenuta – alla conclusione dei campionati. “L’unica certezza è che nessuno ha preso in considerazione uno stop definitivo del campionato. Le società di A si sono accordate per aggiornarsi all’indomani dell’incontro con la Uefa“, spiega l’edizione di Libero che poi sottolinea come l’UEFA, intanto, caldeggi il congelamento della graduatoria, come testimoniato dal precedente del 1999 quando il campionato jugoslavo fu stoppato e il Partizan, primo fino a quel momento, divenne campione d’ufficio.