Tre tasselli sono ancora da sistemare in casa Inter. Dando per fatto ormai Samardzic, mancano ancora elementi che dovranno completare gli altri reparti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Non c'è molto tempo, ma i nerazzurri hanno già avviato diversi dialoghi e sono pronti ad arrivare a dama. Da un club in particolare potrebbero arrivare ben due rinforzi. Lo sottolinea Libero in edicola questa mattina: