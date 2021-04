Libero – Inter, un richiesta è legittima: per la Champions servono 4 puntelli pesanti

Il quotidiano Libero analizza la situazione di Inter, Milan e Juventus, dopo il dietrofront dei club inglesi della Superlega

La Superlega si sgretola e lascia spazio alle prime riflessioni. Il quotidiano Libero analizza la situazione delle tre squadre italiane coinvolte - Inter , Milan e Juventus - e i possibili aggiustamenti in tema di rosa per competere ad alti livelli in Champions League .

"Perché se è vero che i "dodici" hanno pensato in primis alle loro tasche, è anche vero che (per restare in Italia) Juve, Milan e Inter sono i club che trainano un sistema logoro che ha bisogno di essere ripensato. E la loro richiesta di più soldi, più attenzione, è legittima. Resta il sospetto: Juve, Inter e Milan sarebbero state pronte a disputare la SuperLega con le rose attuali puntando al vertice? Probabilmente no".