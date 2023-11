Libero – Inter, da partite come questa passa lo scudetto: inerzia cambiata con…

Esistono vittorie che valgono più di tre punti. Non è retorica, perché chi ieri era al Gewiss Stadium ha consapevolezza di quanto difficile potesse essere superare l'Atalanta di Gian Piero Gasperini davanti al suo pubblico. L'Inter c'è riuscita, consolidando la sua posizione in classifica, e questo non è per nulla banale. Lo sottolinea anche Libero in edicola stamattina:

"È da partite come queste che passa la vittoria dello scudetto. Tra la squadra che non aveva mai subito gol in casa e quella che non aveva mai perso in trasferta ha avuto la meglio la seconda. E pensare che i primi 40minuti erano stati quasi un monologo dell’Atalanta che, pur senza creare occasioni clamorose, aveva chiuso l’Inter nella propria metà campo. L’inerzia è cambiata all’improvviso con un episodio che i nerazzurri sono stati bravi a condizionare: Calhanoglu trova il corridoio per Darmian, Musso travolge l’avversario in uscita e il turco timbra il cartellino dal dischetto".