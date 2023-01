Libero – Inter, inverno ostile ma il letargo non è concesso: già troppi ko. Lukaku…

Vietato sbagliare. L’Inter non può più commettere errori se vuole evitare di abbandonare troppo presto la lotta per lo scudetto.

Il quotidiano Libero sottolinea come la squadra nerazzurra non possa più sbagliare, già a partire dalla super sfida di mercoledì contro il Napoli.

“L’Inverno è ostile nerazzurri fin dai tempi di Spalletti, passando per Conte e Inzaghi. Ora in letargo non è più concesso: cinque co sono già un limite massimo per la rimonta”.