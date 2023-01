Libero – Inter-Napoli, Inzaghi sorprende nelle scelte. La notte del Meazza conferma una cosa

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter contro il Napoli, Libero analizza la prova di entrambe le squadre. "A San Siro gli azzurri avrebbero potuto confermare la propria supremazia sulla serie A, ammazzando metaforicamente il campionato, e invece a vincere 1-0 è l’Inter, che si porta a otto lunghezze dalla testa della classifica, rilanciando le ambizioni scudetto. Chi sorprende nelle scelte è proprio Inzaghi, che lascia, almeno dal primo minuto, in panchina Dumfries e Lautaro Martinez, entrambi reduci dal Mondiale".

"In campo, l’Inter crea le azioni più interessanti, mentre il Napoli pensa al possesso palla. L’Inter, dunque, può festeggiare il successo più prestigioso in questo campionato. La notte del Meazza, tra l’altro, conferma lo straordinario rendimento casalingo recente dei nerazzurri contro il Napoli, avendo vinto tutte le ultime cinque sfide in serie A. Ma ciò che più importa, ovviamente, è il messaggio mandato dalla truppa di Inzaghi a tutto il campionato".