Libero – Ecco perché il passaggio del turno per l’Inter rappresenta un paradosso

"L’eventuale conquista dei quarti di finale diventa così un paradosso: Inzaghi & Co riporterebbero l’Inter al tavolo delle migliori otto d’Europa dopo 12 anni ma, di contro, conquisterebbero un gruzzolo da circa 20 milioni (15 Uefa più altri 5 di botteghino per la gara casalinga nei quarti) utile per rimpiazzarli. Per rimpiazzarli, sì, perché i pensieri dell'Inter si stanno pian piano piegando verso una ristrutturazione estiva... Osservando la rosa, è l’idea migliore". Apre così l'articolo di Libero in merito allo scenario che si sta prefigurando in casa Inter.