Libero – Inter ridimensionata: Barella, Lautaro e Calhanoglu non pronti per certe partite

Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Libero, l'Inter esce ridimensionata dalla sfida del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid

Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Libero, l'Inter esce ridimensionata dalla sfida del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. In particolare, secondo il quotidiano, a deludere sono tre nomi importanti come Barella, Lautaro e Calhanoglu:

"L’Inter non si dimostra grande e matura abbastanza e dal Santiago Bernabeu esce ridimensionata (...). Inzaghi esce dal Bernabeu con qualche certezza, come il gioco proposto e le idee, ma con tanti interrogativi. Nei grandi match alcuni giocatori non sono ancora pronti (Barella, Lautaro Martinez, Calhanoglu) e con il problema della poca concretezza sotto porta. Nel solo primo tempo infatti, l’Inter calcia 13 volte ma non prende quasi mai lo specchio".