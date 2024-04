Panchine libere che fanno gola per la prossima stagione ce ne sono. Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco cambieranno, considerando gli addii ormai annunciati dei rispettivi tecnici. Non sarà facile sostituirli, ma i profili non mancano. Sul tema si sofferma anche Libero in edicola stamattina, che però esclude dai casting il nome di Simone Inzaghi. Si legge infatti:

"Anche Simone Inzaghi piace alle tre di cui sopra, e non potrebbe essere altrimenti visto il calcio che produce. Ma il tecnico nerazzurro è del partito di Xabi Alonso: mai andare via da un posto in cui si sta bene. Come ha dichiarato lo spagnolo, per i soldi e altre esperienze c’è tempo, cosa che possono dire solo i mister della nuova generazione. Questi ragazzi prodigio della panchina hanno una virtù che i predecessori non avevano: la pazienza. Sono meno avidi e frettolosi. Vogliono lavorare bene e non sono poi così tanti i posti in cui si riesce a costruire un’oasi".