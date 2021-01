Libero – Lukaku, attesa per gli esami: Sampdoria in dubbio ma Conte è fiducioso

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Libero, in casa Inter c’è ottimismo sulle condizioni di Romelu Lukaku, uscito anzitempo contro il Crotone per una contrattura al quadricipite della coscia destra. Per Libero, oggi ci saranno degli esami strumentali ma Conte e lo staff medico sono fiduciosi di poter recuperare l’attaccante belga per la Roma (10 gennaio) e la Juventus (17 gennaio), considerando invece difficile che possa essere titolare domani con la Sampdoria.