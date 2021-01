GdS – Inter, stamattina risonanza per Lukaku: da escludere una cosa. L’obiettivo di Conte…

È in programma questa mattina la risonanza magnetica per Romelu Lukaku. Dopo il fastidio accusato durante la sfida contro il Crotone, stamattina si avrà una risposta certa sulle condizioni del quadricipite della coscia destra dell’attaccante belga.

“L’ottimismo di domenica sulle sue condizioni è cresciuto ieri in casa Inter, visto che Lukaku non aveva fastidi particolari, anzi stava leggermente meglio – scrive La Gazzetta dello Sport – In caso di conferma della contrattura o di semplice affaticamento, si valuterà in vista Samp: da capire se ci saranno le condizioni per portarlo in sicurezza in panchina a Genova (da escludere una presenza dal primo minuto), ma l’intendimento del club è quello di non forzare in alcun modo. Nella peggiore delle ipotesi, se dagli esami di oggi dovesse emergere una piccola lesione, la presenza di Lukaku diventerebbe a rischio anche per le due partite più calde“.

L’obiettivo di Antonio Conte è averlo al meglio domenica contro la Roma all’Olimpico, nella prima delle due gare calde, con i nerazzurri che affronteranno in una settimana i giallorossi e poi la Juventus a San Siro.