Libero – Lukaku, ostacolo Zhang: non offre più di 8 milioni al Chelsea. Dybala a un passo

Si tratta ancora per il passaggio di Lukaku all’Inter, il suo arrivo non precluderà l’ingaggio a parametro zero dell’argentino

Si tratta ancora per il passaggio di Lukaku all’Inter, il suo arrivo non precluderà l’ingaggio a parametro zero dell’argentino Paulo Dybala.

"Il club dovrebbe sborsare solamente 10 milioni per il prestito, più altri 12 per lo stipendio lordo (concludendo il tutto entro il 30 giugno, l’Inter potrebbe usufruire delle agevolazioni del Decreto Crescita). L’ostacolo può arrivare dal presidente Zhang che non vorrebbe aprire troppo i cordoni della borsa e dare ai Blues non più di 8 dei 10milioni richiesti dai londinesi. L’eventuale arrivo di Lukaku, tra l’altro, non precluderà quello di Paulo Dybala (28 anni), a un passo dal trasferimento in nerazzurro a parametro zero (guadagnerà circa 7 milioni a stagione), per costruire un attacco fenomenale, insieme a Lautaro Martinez (24), tolto dal mercato proprio da Marotta", riporta Libero.