Libero – Inter grande incompiuta, Conte ha attenuanti. Marotta tagliente. “Le sue parole…”

“Beppe Marotta ai microfoni di Sky, nel pre e nel post partita, è stato tagliente e le sue parole aprono due casi”. Apre così l’articolo di Libero in merito alle parole dell’AD nerazzurro prima e dopo la partita contro il Parma. Chiaro il riferimento alla pausa delle Nazionali (LEGGI QUI LE PAROLE DI MAROTTA) ma soprattutto, nel post-gara, al clamoroso rigore negato all’Inter contro i ducali sul punteggio di 1-2. “Il faticoso e deludente 2-2 ha poi fatto sbottare Marotta per il rigore non concesso a Perisic, trattenuto da Balogh e ignorato dal Var”, il commento di Libero che poi analizza anche la partita. “L’Inter è una grande incompiuta perché semina ma non raccoglie davanti e rovina tutto subendo gol facili dietro. Il 2-2 con il Parma al Meazza ne è la prova, come lo sono i 7 punti in meno rispetto allo scorso anno”, evidenzia il quotidiano che ribadisce come ci siano le attenuanti del Covid e dei torti arbitrali.