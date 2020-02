Libero – Lazio e Inter, due modelli diversi a confronto. La Juve osserva, l’asso di Conte può essere…

Lazio e Inter una di fronte all’altra per capire chi potrà essere davvero l’anti-Juve. Libero presenta la sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Conte, due modelli diversi che potranno rivelarsi vincenti. “La rivoluzione interista, a partire dal mercato, contro l’usato sicuro laziale; il gioco verticale biancoceleste contro la sostanza nerazzurra; il 3-5-2 di Conte contro quello di Inzaghi“. In comune le due formazioni hanno il modulo e una grande solidità difensiva (le retroguardie meno battute della Serie A con 20 reti).

Per il quotidiano l’asso da giocare a gara in corso per Antonio Conte è Alexis Sanchez. Il cileno è reduce da un infortunio e vuole spaccare la partita per guadagnarsi i gradi da titolare.

A osservare da lontano (ma non troppo) la sfida sarà la Juventus, che si augura che tra le due litiganti non si faccia male nessuno e si possano fermare a vicenda.