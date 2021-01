Libero – Inter, niente salto di qualità: stavolta Conte non ha colpe. Ma Sanchez…

L’edizione odierna di Libero ha analizzato così il KO dell’Inter contro la Sampdoria:

“L’occasione persa in ogni caso è dell’Inter, che torna da Genova con zero punti (2-1 per la Sampdoria). Non perdeva in A dal derby del 17 ottobre e sapeva che almeno una delle due rivali avrebbe perso punti. Vuol dire che fallisce il salto di qualità. L’impressione è che giochi senza pensare all’occasione, come se volesse togliersi la responsabilità di assumersi il ruolo di capolista, scomodo nella retorica di Conte. Un ruolo che dovrà invece guadagnarsi tra Roma e Juventus, senza appello”.

GIOCO E RISULTATI – “Non gioca male, l’Inter, meglio di molte altre volte in stagione, solo le manca la freddezza sotto porta. Spiega molto Sanchez, sostituto di Lukaku: fa gioco ma sbaglia un rigore, due gol facili e molti tiri, come se non si sentisse più attaccante. Il problema è che nella rosa dell’Inter lo è eccome, dietro ai titolari. Stavolta non c’è errore di Conte, c’è nelle risorse a sua disposizione, molte nel complesso, poche in attacco”.