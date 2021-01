Libero – Suning, le ultime mosse sanno di ridimensionamento: tifosi Inter preoccupati

“Più che per il passo falso contro la Samp, i tifosi dell’Inter che guardano sul lungo periodo sono preoccupati per il futuro dei nerazzurri. Le ultime mosse di Suning, il colosso cinese che ha investito nel club milanese quasi 700 milioni, parlano espressamente di un ridimensionamento”. Apre così l’articolo di Libero in merito alle ultime indiscrezioni in merito alle questioni societarie. “Addio sogni di gloria (passare dalle voci su Messi al probabile ritorno di Eder è effettivamente traumatico) e ricerca di finanziatori che siano disposti a garantire liquidità nelle casse della Benamata”, aggiunge poi il quotidiano che ‘affibbia’ la colpa alla stretta del governo cinese in merito agli investimenti all’estero.

“La verità è che Pechino non vuole più che ingenti capitali si trasferiscano dalla Cina al resto del mondo per business “futili” come quello del calcio. Rubinetti chiusi e quindi “disperata” ricerca di un socio”, commenta poi Libero che in più cita anche le discussioni preliminari con il fondo Bc Partners, anche se nessuno pare disposto a spendere 300 milioni per rilevare il 31,05% di Lion Rock come socio di minoranza. A meno di non ricevere garanzie di prendersi, nel giro di un breve periodo, anche la maggioranza.