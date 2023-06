Libero: “Vendere Onana per prendere Lukaku? E’ l’ultima cosa che l’Inter vuole fare”

L'Inter sta valutando in queste ore cosa fare di André Onana. Il Manchester United preme per il portiere nerazzurro, che porterebbe nelle casse del club una plusvalenza totale. Spiega in merito Libero: "Dovesse arrivare l’offerta da 50 e passa milioni dal Manchester United per Onana, si valuterà, ma nel frattempo si cercano alternative (Gosens e Correa) per finanziare il definitivo ritorno di Big Rom (30 milioni potrebbero bastare). L’ultima cosa che l’Inter vuole fare è vendere Onana per comprare Lukaku anche perché non sarebbe strategica: il salario del portiere pesa meno della metà rispetto a quello del belga e l’imperativo nerazzurro resta alleggerire il monte ingaggi. Altrimenti Brozovic non sarebbe finito sul mercato".