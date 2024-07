Ditelo all’Atalanta che è una provinciale. E che il prossimo scudetto non la riguarda. Quarta in campionato dopo la grande rincorsa finale, vincitrice di Europa League dominando l’imbattibile Leverkusen, laboratorio tecnico-tattico tra i più affascinanti e studiati, club dalle finanze solide. Una volta si sarebbe detto che le mancava la mentalità. Una volta. L’Atalanta non è più il serbatoio delle grandi: Scirea, Cabrini e Donadoni li tiene o, se possibile, li compra. Vedi Scamacca che aveva rinunciato all’Inter per andare da Gasp (lo Scamacca vero, non quello di Germania). Ora il progetto continua. Il nome nuovo, e si presume non l’ultimo di questa sessione estiva, è Zaniolo.