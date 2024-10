Sembrava un altro pomeriggio di un turno da cani. Altro che giornata ideale per le italiane: mai fidarsi delle apparenze in una Champions sempre più illeggibile. Dopo lo zero di Juve e Bologna martedì, anche l’Atalanta non è riuscita a sfondare il muro celtico. Non ha neanche usato il piccone delle grandi occasioni. Quella di Gasperini non è squadra da 0-0, ma i sette gol presi a Dortmund hanno convinto gli scozzesi a risparmiare un po’ di gioco, stringendo e abbassando le fila. Ventidue tiri dell’Atalanta, una traversa, non la solita manovra travolgente. Per una volta Gasp ha usato l’anestesia prima di impugnare il trapano. Peccato, perché il successo sarebbe stato la svolta in classifica.