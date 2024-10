Una vittoria molto più sofferta di quello che si poteva pensare alla vigilia , ma l'Inter torna dalla trasferta a Berna con 3 punti importantissimi in chiave classifica e può ora pensare al derby d'Italia contro la Juventus, in programma domenica a San Siro. Il Corriere dello Sport evidenzia l'impatto avuto dai subentrati contro lo Young Boys: "Quasi all'ultimo secondo e dopo tanta sofferenza, ma l'Inter riesce comunque a strappare la vittoria in casa dello Young Boys, proseguendo così la sua corsa verso gli ottavi di Champions.

C'è voluta una zampata di Thuram in pieno recupero, dopo un traversone di Dimarco, liberato da Lautaro. Tre titolari, insomma, entrati in corsa. E forse non è un caso. Perché la squadra nerazzurra, con 7 cambi rispetto alla sfida con la Roma, ha fatto fatica a trovare il suo gioco consueto, penalizzata da una serie infinita di errori tecnici. In questo senso, il terreno sintetico ha certamente inciso. Ma non può nemmeno essere l'unica giustificazione.