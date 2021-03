Lichtsteiner: “Complimenti Inter, ha capito che per vincere deve comprare juventini”

Le parole dello svizzero: "Juve? Lo scorso anno aveva rischiato di perdere lo scudetto, per cui è normale incontrare nuovamente delle squadre in grado di poterti soffiare lo scettro"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Stephan Lichtsteiner, ex terzino bianconero, ha parlato così del momento della sua ex squadra e di Andrea Pirlo: "E' difficile giudicare, in tutta onestà non ho avuto modo di seguire e di vedere molte partite. Lo scorso anno aveva rischiato di perdere lo scudetto, per cui è normale incontrare nuovamente delle squadre in grado di poterti soffiare lo scettro. Penso che bisogna fare i complimenti all'Inter perché ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini. Ricordiamoci che dopo la tempesta, esce sempre il sole".