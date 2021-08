Spagna, la Federcalcio dichiara totalmente illegale accordo Cvc-Liga

La Federcalcio spagnola ha inviato un burofax alla Liga spiegando le motivazione della loro affermazione

Alla vigilia dell'assemblea dei club sull'operazione che riguarda la commercializzazione dei diritti tv del campionato, la federazione in un comunicato ha espresso la propria "opposizione", così come già nei giorni scorsi hanno fatto anche Real Madrid e Barcellona. "Non solo per ragioni legali ma anche ma anche per ragioni economiche, dal momento che i diritti di club sono pesantemente tassati per i prossimi cinquant'anni in cambio di una piccola somma di denaro", spiega la nota della federazione, che ha formalizzato la propria posizione con un burofax alla Liga.