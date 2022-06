UFFICIALE – La Liga denuncia il Psg e il Manchester City all’Uefa: la nota

La Liga ha sporto denuncia contro PSG e Manchester City davanti alla UEFA per violazione del fair play finanziario. Lo ha confermato la stessa lega con una nota ufficiale. "La Liga ha presentato un reclamo alla UEFA contro il PSG, che si unirà a un altro contro il Manchester City, perché questi club violano continuamente le attuali norme sul fair play finanziario. La Liga ritiene che queste pratiche alterino l’ecosistema e la sostenibilità del calcio, danneggino tutti i club e le leghe europee e servano solo a gonfiare artificialmente il mercato, con denaro non generato dal calcio stesso. In Svizzera, La Liga sta studiando diverse opzioni di rappresentanza a causa di possibili conflitti di interesse di Nasser Al-Khelaïfi derivati ​​dai suoi diversi ruoli nel PSG, UEFA, ECA e BeIN Sports.