Ligue1, il Brest batte il Metz 4-3: gol e assist per Satriano

Il Brest continua la sua marcia da secondo in classifica in Ligue1. Vittoria da over quest'oggi tra le mura amiche per 4-3 contro il Metz penultimo: i tre punti servono a mantenere il minimo vantaggio sul Monaco terzo in graduatoria e quattro sul Lilla quarto. In gol anche Satriano, di testa, su calcio d'angolo. Per l'attaccante uruguaiano di proprietà dell'Inter si tratta del terzo sigillo in campionato. Per lui oggi anche un assist.