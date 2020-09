Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Linus, noto tifoso della Juventus, ha così parlato del nuovo campionato, pronto a partire oggi con Fiorentina-Torino e Verona-Roma:

“Secondo me l’Inter non ha niente da invidiare la Juve. Forse la Juve ha qualche picco in più di qualche giocatore, l’Inter è più equilibrata e si è costruita una sua identità rispetto alla Juve che ha un allenatore che non ha mai allenato e ha tanti giocatori giovani. Secondo me partono alla pari”.