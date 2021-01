Linus: “La Juventus non è ancora morta, è l’Inter che ha più da perdere perché…”

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Linus, deejay e grande tifoso della Juventus, ha parlato così del derby d’Italia contro l’Inter:

“Il partitone, lo è stato anche Milan-Juve, era partita decisiva e ha deciso che la Juve non è ancora morta. Vediamo se succede ancora, è la partita della verità per l’Inter che più per la Juve, la Juve ha capito che non succede niente se non finisce come negli anni scorsi. L’Inter ha più da perdere, per la Juve un pareggio non sarebbe una tragedia, per l’Inter un po’ un problema”.

JUVE – “Mi ha impressionato McKennie sicuramente, nessuno si aspettava che sarebbe stato così all’altezza. Mi piace Kuluseski, sorpreso dalla maturità di Morata e sembra che Chiesa stia dimostrando di valere i soldi pagati per lui”.

PIRLO – “Vedo una politica di piccoli passi, ogni tanto due avanti e poi uno indietro ma io sono contento di Pirlo”.

CONTE – “Due giocatori che più diversi non potevano essere sia in campo che ora fuori, anche questo è molto interessante”.