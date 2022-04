Linus: “Domani è più importante per l’Inter che per la Juve. Per lo Scudetto…”

Intervenuto a Deejay Football Club, Linus ha parlato così di Juventus-Inter in programma domenica sera

"La gente attribuisce alla Juventus la possibilità di lottare per lo scudetto ma penso che ormai sia un affare tra Milan e Napoli con una piccola speranza per l'Inter anche se la vedo molto in declino. E' più importante per l'Inter che per la Juve, se ci fosse un pareggio l'Inter sarebbe quasi fuori. Per l'Inter può essere un vantaggio il giocare dopo la sosta, può darsi che abbia recuperato un po' la testa".