Linus: “Nessun tifoso piangerà se lo scudetto non venisse assegnato. Credo che le squadre…”

“Nessun tifoso piange se lo scudetto non viene assegnato, devono essere le squadre a mettersi d’accordo, anche perché poi c’è da dire le squadre che vanno in Champions. Tra giugno e luglio il campionato per me finirà. L’ideale è che gli stadi riescano a monitorare, in futuro, i tifosi banalmente non facendo entrare chi ha la febbre. Anche se credo che si ripartirà a porte chiuse”.

Intervenuto a Radio Deejay, Linus, noto deejay e tifoso della Juventus, ha risposto così alla domanda in merito alla ripresa o meno del campionato, qualora l’emergenza Coronavirus dovesse sgonfiarsi nelle prossime settimane.