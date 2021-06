Lippi: “Spinazzola? Qualcuno si mangia le mani. Hakimi via a queste cifre…”

Le parole dell'agente dell'esterno giallorosso, grande protagonista agli Europei con la Nazionale

Davide Lippi, agente dell'esterno della Roma Leonardo Spinazzola, ha preso la parola a Rimini, in occasione dell'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. E ha commentato il grande Europeo che sta disputando Spinazzola in azzurro e non solo ai microfoni di FCInter1908: “Sono molto contento, finalmente stiamo raccogliendo i frutti di tanto lavoro. Leonardo è un grande giocatore, io penso che siano un po’ di anni che lo dico in giro. Sta dimostrando quello io so che è, un campione. Sta facendo un Europeo stratosferico come ha fatto un campionato alla Roma stratosferico. Magari qualcuno si mangia le mani".