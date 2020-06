Una vittoria dell’Inter contro la Sampdoria potrebbe far rientra i nerazzurri nella corsa scudetto. Ne è convinto Marcello Lippi che ai microfoni de La Stampa dichiara: “Se l’Inter vince è lì. E Juve e Lazio devono ancora disputare lo scontro diretto”. Dello stesso parere anche Beppe Bergomi: “L’Inter sembrava in difficoltà ma in Coppa Italia contro il Napoli mi è piaciuta. Sarà corsa a tre“.

(La Stampa)