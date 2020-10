Lippi: “Inter, il pareggio ci può stare date le assenze. Conte si è dovuto inventare…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marcello Lippi, ex allenatore nerazzurro, ha analizzato il momento in casa Inter all’indomani del pareggio di San Siro in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Ecco le sue parole:

“Date le assenze, il pareggio ci poteva stare in una situazione così problematica. Conte ha dovuto inventarsi il reparto difensivo. Il primo turno mi sembra felice per le squadre italiane, si sono comportate tutte bene e senza lamentarsi. Nelle partite ci sono momenti di difficoltà, soprattutto in Champions dove è più facile pagarli. In Europa League vedo che molti allenatori fanno turn over, in Champions invece è importante avere a disposizione tutta la rosa“.

(Fonte: Radio Sportiva)