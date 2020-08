Lippi: “L’Inter ha perso troppi punti, ma è in un percorso di crescita. E io spero che…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ha parlato così della parte finale del campionato, vinto alla fine dalla Juventus: “La Lazio ha il rammarico di non aver sfruttato, dopo il lockdown, una opportunità che forse non le capiterà più ma ha pagato il fatto di avere un organico un po’ troppo ristretto. Ha comunque espresso un ottimo calcio e deve essere orgogliosa. L’Inter ha perso troppi punti per strada, ma è impegnata in un percorso di crescita. L’Atalanta sta facendo qualcosa di straordinario e spero si confermi anche in Champions. Insomma, una bella battaglia in una stagione anomala. E’ certo che tutti hanno fatto qualcosa di importante ma alla fine ha vinto sempre la Juventus”.

Juve e Atalanta affrontano le francesi che hanno interrotto il campionato. Un vantaggio per gli italiani più rodati o per i transalpini più freschi?

«Me lo sono chiesto anche io ed è difficile darsi una risposta. Ci sono vantaggi e controindicazioni. Io spero vadano avanti tutti e intendo anche il Napoli in Champions, anche se ha un compito molto difficile, e Inter e Roma in Europa League».