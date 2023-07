Lippi: “Inter sarà molto competitiva. Marotta e Ausilio fanno grandi operazioni”

Dopo la risoluzione di Giuntoli con il Napoli, adesso il ds è pronto per la Juventus. Ne parla Davide Lippi, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com direttamente dal Gran Galà di apertura del calciomercato a Rimini: "Intanto vediamo quello che succede da oggi 1° luglio. Quando termina un matrimonio lungo e felice come il suo, non è mai un momento sereno. Cristiano avrà ponderato bene questa scelta facendo la sua valutazione. E' un grande dirigente, e se andrà alla Juve gli faccio già da ora l'in bocca al lupo per questa grande squadre a cui sono affezionato".