Lippi: “Juve-Inter, ecco cosa mi piace delle due squadre. Inzaghi sta dimostrando…”

"Intanto va detto che hanno un'età diversa. Allegri ha dimostrato di saper costruire squadre che hanno grande determinazione e concretezza. Inzaghi è alla prima esperienza veramente importante con una grande squadra e sta dimostrando di avere le capacità per gestire questo tipo di squadra".

"Penso che possa avvantaggiare molto, a meno che l'Inter non trovi una grande spinta psicologica dal fatto di vincere tutte le partite di coppa e andare in finale, e allora potrebbe essere una spinta importante. Però il fatto di pensare a una sola competizione e a preparare le partite senza avere gli impegni di coppa, è un qualcosa di positivo".

