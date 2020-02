Ag Politano e Spinazzola: “Perché è saltato lo scambio? Bella domanda, posso solo dire che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Davide Lippi, agente di Politano e Spinazzola, ha parlato del mancato scambio tra Inter e Roma riguardo ai suoi due assistiti:

“Perché è saltato? Bella domanda (ride, ndr). Il mercato è fatto così, uno pianifica e prepara le cose, ma poi si verificano degli imprevisti. L’unica cosa che posso dire è che sono orgoglioso di entrambi, Spinazzola e Politano sono due professionisti esemplari. Il primo si è rimesso subito a disposizione della Roma facendo anche delle prove importanti, Matteo invece ha una serietà unica e si merita di giocare in una squadra importante. Sono convinto che il Napoli sia la piazza giusta per lui, si è calato bene nell’ambiente e può fare benissimo con gli azzurri. Poi è chiaro che inserirsi a gennaio non è mai semplice… È inutile comunque continuare a guardare al passato, sono contento di quello che stanno facendo tutti e due e spero di vederli giocare il più possibile”.

(TMW)