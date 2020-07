Inter, la lista degli esuberi di Conte: per la prossima stagione già certi quattro addii

Antonio Conte è stato chiaro: questa Inter, per tornare a vincere, ha bisogno di nuovi investimenti. Il tecnico nerazzurro intende intervenire ulteriormente sulla composizione della squadra, e tanti elementi sono destinati a lasciare Milano. Secondo calciomercato.com, sono già quattro i calciatori che non faranno parte della rosa della prossima stagione: Diego Godin, Matias Vecino, Sebastiano Esposito e Kwadwo Asamoah.

“Diego Godin potrà ascoltare offerte perché l’Inter non lo ritiene indispensabile, a fronte del progetto Conte non ha convinto per ragioni anche tattiche e si cercherà una soluzione che accontenti tutti. Matias Vecino non ha mai legato con l’allenatore, a gennaio è stato a un passo dall’addio e in estate potrà consumarsi lo strappo definitivo tra l’Inter e l’uruguaiano, mentre Sebastiano Esposito rinnoverà e sarà un uomo del futuro ma per il presente dovrà andare a giocare da protagonista in prestito o con recompra, alla voce attaccanti che sarà colma di esperienza. Fuori dal progetto anche Kwadwo Asamoah alle prese con costanti problemi fisici: non ci sarà più posto per lui nella squadra del prossimo anno“.