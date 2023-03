Mourinho-Lotito, che lite. Josè: “C…o guardi?”. La risposta: “Questa è casa mia, tu chi sei?”

"Uscendo dal campo Romagnoli infatti — secondo la Roma deviando dal percorso autorizzato — sarebbe passato davanti allo spogliatoio della Roma, dicendo ad alta voce: «Ora non parlate più?». A quel punto è uscito Mancini - descritto nudo - che avrebbe insultato il laziale con un «pezzo di m…». È intervenuto il presidente Lotito che ha cominciato a dividerli, mentre gli animi di tutti si scaldavano. Nonostante la squalifica è apparso José Mourinho. Lo Special One avrebbe apostrofato Lotito dicendo: «Che c…o guardi?». Il numero uno biancoceleste avrebbe risposto: «Io sono il presidente della Lazio e tu chi sei? Questa è casa mia, tu non dovresti neppure essere qui». Gli animi si sono scaldati ed è toccato dividerli, è intervenuto anche il gm Pinto a provare a mettere pace".