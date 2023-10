Benfica, Di Maria: “Inter molto forte, il pubblico un vantaggio per loro. Lautaro…”

C'è Angel Di Maria in conferenza stampa al fianco di Roger Schmidt alla vigilia di Benfica-Inter. Fcinter1908.it, presente al Meazza con il suo inviato, vi riporterà le parole del calciatore argentino: "Ci aspettiamo una partita molto difficile, contro una squadra di grande qualità. Il pubblico per loro è un grande vantaggio, sarà complicata, ma daremo il 100% per ottenere un bel risultato".

"Non si può essere sempre decisivi, ma sono molto felice di come ho cominciato qui. Mi sono sentito a casa da quando sono arrivato, per me è fondamentale essere in un buon momento perché posso aiutare la squadra a vincere e crescere. Domani sarà molto difficile, dovremo mettere in campo molta qualità. E' difficile dire quali giocatori possono deciderla, ce ne sono 11. Se non saremo al 100% sarà complicato".