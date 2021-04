Diretta LIVE Serie A, Parma-Milan 0-1: Rebic porta avanti i rossoneri

In palio punti pesantissimi. Con l'Inter spettatrice interessata di una partita che può dire tantissimo in ottica scudetto

In palio punti pesantissimi. Con l'Inter spettatrice interessata di una partita che può dire tantissimo in ottica scudetto. Parma-Milan mette di fronte due squadre ancora in corsa per salvezza e scudetto. A nove giornate dalla fine, ogni gara pesa come macigno. E, in caso di risultato favorevole, da stasera lo scudetto nerazzurro potrebbe essere ancor più vicino.