LIVE – Salisburgo, Devic: “Deve funzionare tutto per fare risultato”

Le parole del calciatore degli austriaci in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Inter raccolte da Fcinter1908.it

Amar Devic, calciatore del Saslisburgo, ha accompagnato mister Struber in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Inter. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it alla Red Bull Arena: "Domani è difficile come ogni partita di Champions, sappiamo la qualità della squadra che affrontiamo. Dovrà funzionare tutto affinché si possa fare risultato, abbiamo già visto che possiamo mettere in difficoltà l'Inter".