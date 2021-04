LIVE SERIE A – Torino-Juventus 1-1: finisce il primo tempo

Oggi va in scena Torino-Juve, il derby della Mole numero 202. Gara fondamentale per entrambe le squadre

Oggi va in scena Torino-Juve, il derby della Mole numero 202. Da una parte i granata sono a caccia di punti salvezza, dall'altra i bianconeri vogliono cancellare la clamorosa confitta interna contro il Benevento. Sfida dunque fondamentale per entrambe per una gara che promette spettacolo.