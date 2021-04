LIVEBLOG – Spezia-Inter: le emozioni dei nerazzurri sui social. Ansia anche stasera

Dopo il pareggio col Napoli, i tifosi dell'Inter vogliono riprendere la marcia e non fermarsi fino all'obiettivo scudetto

Dopo le tante chiacchiere sulla Superlega, creazione poi fallita, si torna a parlare di calcio. L'Inter è ospite dello Spezia per cercare la vittoria dopo il pareggio col Napoli. I tifosi nerazzurri fremono, vogliono i tre punti per avvicinare l'obiettivo scudetto. Queste le loro emozioni sui social per la sfida del Picco: