CorSera – Real Madrid, livello troppo alto per l’Inter: il calcio italiano…

Il Real Madrid ha gestito la gara, per poi affondare a suo piacimento e portarsi a casa una vittoria senza troppi affanni. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, i Blancos hanno mostrato un livello troppo alto per l'Inter :

"Le differenze si vedono e pesano, il livello è troppo alto per l’Inter. I nerazzurri giocano per un po’, il Real Madrid fa presenza scenica, ma appena decide di alzare il ritmo affonda e passa. Il calcio italiano è costretto a rimanere nella cesta della seconda fascia, le nostre forze non possono spingerci oltre. L’abitudine a certi match conta".