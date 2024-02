Liverani: “Ci siamo concessi all’Inter, il divario è stato enorme: persi tutti i duelli”

Il divario è stato grande, enorme: sicuramente abbiamo giocato con tre difensori che non avevano fatto nemmeno 20 minuti insieme. Candreva può trascinarci, ma da stasera non posso tirare fuori un singolo: per questo la squadra si trova a questo punto, perché qualcuno ha pensato che un singolo potesse risolvere la situazione. Abbiamo un leader tecnico come Candreva, ma poi questo va messo sul campo ogni giorno e vanno trascinati gli altri. Non ho tanto tempo per conoscerli tutti, la settimana diventa vitale.