Liverani: “Dzeko è una sicurezza, trattativa rapida e veloce. Zapata e Correa…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Liverani ha commentato così le mosse di mercato dell'Inter

"Mi metto nei panni di Inzaghi che sostituisce l'allenatore campione d'Italia con pressioni alte. Non si va all'Inter per programmare dei risultati ma per essere competitivi per vincere. Dzeko e Lautaro sono certezze, Sanchez vediamo: mi piace molto ma ha avuto problemi fisici. Per la quarta punta ci sono profili interessanti ma non sono per l'immediato, scelgo Dzeko-Zapata ma se devo fare un ragionamento economico è un altro conto. Se nelle prime 3/4 partite non sei attaccato ai primi posti, i mugugni diventano forti. I risultati contano, per i campioni d'Italia ancora di più".